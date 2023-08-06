Дэвид Хэй заявил, что Чисора сообщил ему о допинге Уайта неделю назад: «Он сказал мне, что подерется с Джошуа»

Дэвид Хэй заявил, что Дерек Чисора знал о допинг-тесте Диллиана Уайта.

«Забавно, но примерно неделю назад мне позвонил и сказал, что произойдет именно это.

Я не придал этому значения, но неделю назад он говорил мне, что подерется с Эй Джеем. Дерек тренировался к этому бою», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Поединок Уайт – Джошуа будет отменен. Диллиан не прошел допинг-контроль (Matchroom)

Диллиан Уайт: «Я шокирован, опустошен и совершенно невиновен. Прошу время, чтобы доказать это»