Дэвид Хэй заявил, что Чисора сообщил ему о допинге Уайта неделю назад: «Он сказал мне, что подерется с Джошуа»
Дэвид Хэй заявил, что Дерек Чисора знал о допинг-тесте Диллиана Уайта.
«Забавно, но примерно неделю назад мне позвонил Дерек Чисора и сказал, что произойдет именно это.
Я не придал этому значения, но неделю назад он говорил мне, что подерется с Эй Джеем. Дерек тренировался к этому бою», – сказал бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй.
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