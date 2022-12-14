Тайсон Фьюри: «Усик и близко не такой крутой, как старый Чисора»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил с .

«Не думаю, что бой с Усиком будет тяжелым. Он и близко не такой крутой, как старый Чисора. Он не выдержит тех ударов, что выдержал Дерек.

В поединке Усика и Чисоры было 50 на 50, возможно, даже 55 на 45. Понимаете о чем я? Бой не был односторонним. Не было такого, что Чисора не выиграл ни одного раунда, как произошло в моем бою с ним.

Еще не родился человек, который может меня победить. И я докажу это, без проблем», – сказал Фьюри.

В октябре 2020-го Усик победил Чисору единогласным решением судей.

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