Тайсон Фьюри: «Усик и близко не такой крутой, как старый Чисора»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил Александра Усика с Дереком Чисорой.
«Не думаю, что бой с Усиком будет тяжелым. Он и близко не такой крутой, как старый Чисора. Он не выдержит тех ударов, что выдержал Дерек.
В поединке Усика и Чисоры было 50 на 50, возможно, даже 55 на 45. Понимаете о чем я? Бой не был односторонним. Не было такого, что Чисора не выиграл ни одного раунда, как произошло в моем бою с ним.
Еще не родился человек, который может меня победить. И я докажу это, без проблем», – сказал Фьюри.
В октябре 2020-го Усик победил Чисору единогласным решением судей.
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