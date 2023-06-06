Александр Усик: «Не представляю себе поединка с российским боксером. Но там и не с кем боксировать»

Теги Александр Усик Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик признался, что не представляет себе бой с российским боксером.

«Cейчас я не представляю себе поединка с российским боксером. Но, честно говоря, и сам бы этого не хотел. Не согласился бы на ни какой бой с представителем России. Но вообще-то я и не думаю об этом. Там не с кем боксировать», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Усик.

Александр Усик в последнем бою победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинский боксер остается непобежденным на профессиональном ринге: 20 побед в 20 поединках.

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19 комментариев

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Kurt
Ну, по факту, действительно нет среди российских боксёров конкурентов для Усика. 12-0 по раундам с Гассиевым мы уже видели, хотя перед боем ещё умудрились Мурата фаворитом сделать)
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Деметрио
Ответ notfromrashka
А я бы посмотрел … чем столько жертв среди обычного населения, как раньше, выставили вождя или самого сильного воина, они все решили, кто выиграл тот и прав …
А почему тогда не по правилам ММА? Более универсальный вид спорта и его представитель больше подходит под определение "самый сильный". Со стороны России - Павлович.
+7
-2
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Денис Золотов
Ответ Агалар
Бетербиев его вроде побеждал.
В любителях наоборот Усик выиграл по очкам
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Мага осторожный
Российский бокс угробили такие деятели вроде Хрюнова и Кремлева
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London.is.blue
Ну в принципе он и раньше особо не хотел.
А сейчас устраивать такие бои просто бред, даже если бы и было с кем боксировать.
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Bartez1986
Ответ Крыс Пол
Саша Поветкин
объективно - какие сейчас шансы у Поветкина против Усика?
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<~Inter~>
Ответ Агалар
Бетербиев его вроде побеждал.
Между ними разница в 2 весовые категории
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Zizu 5
ну ясен красен, такого срача не переживет куча народа
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Крыс Пол
Саша Поветкин
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Агалар
Бетербиев его вроде побеждал.
+3
-3
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AshAsh
бокс это тяжелый труд, проще Алкофиникса отлупить или Кокляшу с Джихердой - за 5 мин поднять зп слесаря за 25 лет, какой бокс
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Ярик01
Ответ notfromrashka
А я бы посмотрел … чем столько жертв среди обычного населения, как раньше, выставили вождя или самого сильного воина, они все решили, кто выиграл тот и прав …
Может в карты проще десятки миллионов людей проиграть, зачем в бокс
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belikovda.90
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Ответ notfromrashka
А я бы посмотрел … чем столько жертв среди обычного населения, как раньше, выставили вождя или самого сильного воина, они все решили, кто выиграл тот и прав …
Либо по Олимпийским вида спорта.
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Призрак Джона Готти
Ответ Денис Золотов
В любителях наоборот Усик выиграл по очкам
Там счет 2-1 по поединкам, если мне память не изменяет.
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Andrey Happy
Ответ Muhammad Juraev
Вуахахахахахаха Его фанаты из России, где вы?🤣
Прозрение - не лёгкая вещь… Но лучше поздно, чем никогда. 🤷‍♂️
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