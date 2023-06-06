Александр Усик: «Не представляю себе поединка с российским боксером. Но там и не с кем боксировать»

Александр Усик признался, что не представляет себе бой с российским боксером.

«Cейчас я не представляю себе поединка с российским боксером. Но, честно говоря, и сам бы этого не хотел. Не согласился бы на ни какой бой с представителем России. Но вообще-то я и не думаю об этом. Там не с кем боксировать», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Усик.

Александр Усик в последнем бою победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинский боксер остается непобежденным на профессиональном ринге: 20 побед в 20 поединках.

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