Ринат Фахретдинов подерется с Элизеу дос Сантосом на UFC Fight Night 5 ноября
Ринат Фахретдинов получил новый бой в UFC.
В ночь на 5 ноября в Сан-Пауло пройдет бой в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Элизеу дос Сантосом.
Фахретдинов выступает в UFC с 2022 года и выиграл три боя из трех. Ранее он сообщил, что подписал с промоушеном новый контракт на четыре поединка.
Ринат Фахретдинов о возможном бое с Рахмоновым: «Зачем Шавкату драться со мной? Он хочет бой за титул или с громкими именами»
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