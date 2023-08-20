Ринат Фахретдинов подерется с Элизеу дос Сантосом на UFC Fight Night 5 ноября

Теги UFC MMA UFC Fight Night Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов получил новый бой в UFC.

В ночь на 5 ноября в Сан-Пауло пройдет бой в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Элизеу дос Сантосом.

Фахретдинов выступает в UFC с 2022 года и выиграл три боя из трех. Ранее он сообщил, что подписал с промоушеном новый контракт на четыре поединка.

Ринат Фахретдинов о возможном бое с Рахмоновым: «Зачем Шавкату драться со мной? Он хочет бой за титул или с громкими именами»

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