Ринат Фахретдинов подерется с Элизеу дос Сантосом на UFC Fight Night 5 ноября

Ринат Фахретдинов получил новый бой в UFC.

В ночь на 5 ноября в Сан-Пауло пройдет бой в полусреднем весе между и Элизеу дос Сантосом.

Фахретдинов выступает в с 2022 года и выиграл три боя из трех. Ранее он сообщил, что подписал с промоушеном новый контракт на четыре поединка.

Ринат Фахретдинов о возможном бое с Рахмоновым: «Зачем Шавкату драться со мной? Он хочет бой за титул или с громкими именами»