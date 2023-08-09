Ринат Фахретдинов о возможном бое с Рахмоновым: «Зачем Шавкату драться со мной? Он хочет бой за титул или с громкими именами»

Боец UFC Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о возможном бое с Шавкатом Рахмоновым или Хамзатом Чимаевым:

«Почему каждый журналист в России задаёт этот вопрос? И им, и нам. Кроме них, больше никого нет? Вас не впечатляют Усман, Эдвардс или другие ребята? Я не знаю, почему у вас больше вопросов нет. Там и без них есть с кем подраться. Зачем вы стравливаете друг с другом, или какой-то ответ ждёте, что мы там порвём всех, или они нас порвут? Это такой вопрос пока из области фантастики. И, например, зачем сейчас Шавкату драться со мной, если он в топ-5. Он хочет за титул драться или с именами громкими»

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