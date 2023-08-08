Фахретдинов – о возможном бое Махачева и Эдвардса: «Я против этого. Дивизион будет стоять»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов высказался о возможное бое между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом.

«Вот это я против. Потом встанет легкий дивизион и полусредний. Я против двойных чемпионов. Если он выиграет, как за брата буду рад. Но дивизион будет стоять.

Два дивизиона. А в 70 кг тоже есть претенденты. [Бенеил] Дариуш, бедолага, ждал, ждал и проиграл. И в 77 кг есть ребята. Много молодых, новых.

Они на подходе к топ-15. Дивизион обновляется – это интересно», – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

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