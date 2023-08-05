Фахретдинов – о поединке с Кевином Ли: «К этому бою у меня была самая ужасная подготовка»

Ринат Фахретдинов рассказал о сложностях перед боем с Кевином Ли.

«Новость о завершении карьеры Кевина Ли воспринял не очень хорошо. Всегда желаю здоровья своим оппонентам после боя со мной. Может, еще передумает. К этому бою у меня была самая ужасная подготовка. Столько травм у меня никогда еще не было. Перед самыми ответственными боями самое большое количество травм.

Кажется, что 55 секунд – это легко, но никто не видел того, что было «до». Поэтому не считаю бой легким. Да, у Ли не получилось оказать сопротивления, но это не значит, что он слабый. Например, через день после подписания контракта я порвал грудную мышцу», – признался боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что 2 июля Ринат Фахретдинов победил удушающим приемом в первом раунде Кевина Ли.

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