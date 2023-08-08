Ринат Фахретдинов: «Оливейра не горит желанием драться с Махачевым. Мне кажется, что боя не будет»

Ринат Фахретдинов считает, что бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры не состоится.

«В октябре турнир в Абу-Даби, где будет много российских бойцов. Не ориентируюсь на него. Не потому, что не получится вернуться. Просто есть другая дата и другой бой.

Каждый турнир смотрит весь мир. В Абу-Даби будет ? И что? Ислам дерется, всем драться, что ли? Всех все равно не поставят. И с Исламом еще не все понятно.

не горит желанием драться. Мне почему-то кажется, что боя не будет. Перенесут его», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

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