Ринат Фахретдинов: «Оливейра не горит желанием драться с Махачевым. Мне кажется, что боя не будет»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов считает, что бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры не состоится.

«В октябре турнир в Абу-Даби, где будет много российских бойцов. Не ориентируюсь на него. Не потому, что не получится вернуться. Просто есть другая дата и другой бой.

Каждый турнир смотрит весь мир. В Абу-Даби будет Махачев? И что? Ислам дерется, всем драться, что ли? Всех все равно не поставят. И с Исламом еще не все понятно.

Оливейра не горит желанием драться. Мне почему-то кажется, что боя не будет. Перенесут его», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

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3 комментария

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Оливейра воин и боец до мозга костей, бою быть
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Ринат! Когда кажется, креститься надо.
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Ответ Игорь Пичугин
Ринат! Когда кажется, креститься надо.
Мусульмане не крестятся)
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