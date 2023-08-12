Дарья Железнякова 14 октября подерется с Таинарой Лисбоа. Это будет дебют россиянки в UFC (MMA Fighting)

Россиянка Дарья Железнякова 14 октября дебютирует в UFC.

Бой состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

32-летняя Лисбоа в мае победила сабмишеном в третьем раунде Джессику-Росс Кларк. Всего в ее активе шесть побед и два поражения.

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