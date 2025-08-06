Команда Федора Емельяненко сообщила об уходе Анатолия Токова.

Бывший претендент на чемпионский пояс Bellator в среднем весе Анатолий Токов покинул команду Федора Емельяненко .

Анатолий после последнего боя более полугода не появлялся на тренировках и сборах, прекратив какое-либо взаимодействие с коллективом.

Второй бой между Александром Шлеменко и Токовым состоялся в декабре-2024, Шлеменко победил раздельным решением судей. Первый бой прошел в октябре-2018, тогда победил Токов.

