Пауло Коста: «Уйду в бокс, а потом устрою шоу с Илоном Маском. Все уже предварительно согласовано»

Теги UFC MMA Пауло Коста Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста рассказал о своих планах после поединка с Хамзатом Чимаевым.

«После того, как я покончу с этим чеченским недоразумением и возьму пояс UFC, то обязательно подпишусь на два боксерских поединка с большими звездами. А после бокса я собираюсь устроить коллаб с Илоном Маском. Все уже предварительно согласовано», – заявил боец UFC Пауло Коста.

Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой пройдет на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября.

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»

«Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму

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2 комментария

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artem klishin
Коста будет подопытным кроликом у социальных психологов из "X". всё уже согласовано
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fedorbazaykin
Нет, Маск не факт что согласится, лучше с Берковой, там наверняка 😅
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