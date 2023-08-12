Пауло Коста: «Уйду в бокс, а потом устрою шоу с Илоном Маском. Все уже предварительно согласовано»

Пауло Коста рассказал о своих планах после поединка с Хамзатом Чимаевым.

«После того, как я покончу с этим чеченским недоразумением и возьму пояс UFC, то обязательно подпишусь на два боксерских поединка с большими звездами. А после бокса я собираюсь устроить коллаб с Илоном Маском. Все уже предварительно согласовано», – заявил боец UFC Пауло Коста.

Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой пройдет на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября.

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»

«Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму