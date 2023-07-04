Новичок UFC Железнякова: «Многие шутят, что Нуньес завершила карьеру после моего прихода»

Дарья Железнякова пошутила о приходе в UFC, совпавшим с отставкой Аманды Нуньес.

«Мне многие говорят: «Она завершила карьеру, как ты пришла». Да мне все равно. Это ее решение.

У меня года два назад был разговор с бывшим тренерским штабом по поводу встречи с Нуньес, когда я ответила, что, возможно, я бы с ней подралась.

Но для этого мне нужно было поднять свой уровень джиу-джитсу. И главным условием этого боя было нахождение в моем углу правильного тренера и наличие четкого плана.

В общем, мы проецировали наш возможных бой с Нуньес. Хотя мне кажется глупой идея охотиться за каким-то бойцом. Ведь всегда будут появляться новые соперники.

Поэтому нужно думать в первую очередь о себе и о своем прогрессе», – сказала боец UFC Дарья Железнякова.

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