Уайт – о самом популярном бойце: «Адесанья – главная звезда. Еще Волкановски и Чимаев»

Теги UFC Дана Уайт MMA Исраэль Адесанья Александр Волкановски Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал имя главной звезды UFC.

«Самый популярный боец? Думаю, что на данный момент это Исраэль Адесанья. Он наша главная звезда. Что мне нравится в этом парне – он обожает драться и готов выходить в октагон по несколько раз в год.

Еще есть Алекс Волкановски – это просто псих, настоящий зверь. Хамзат Чимаев – огромная звезда, его обожают фанаты. И у него скоро бой с Пауло Костой», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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4 комментария

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Мишаня Кашников
Чимаев взлетит в популярности если Косту удосрочит
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Kanan Jarrus
сердняки колба и поехавший заплакали
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Темирлан Абильдаев
Ответ klimkostin99
Не зря я забросил смотреть ufc в 2019,если там сейчас там такие "звезды"
Чимаев еще ладно, он не чемпион, возмущение понять можно. Но что не так с Адесаньей и Волком?
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