Уайт – о самом популярном бойце: «Адесанья – главная звезда. Еще Волкановски и Чимаев»

Дана Уайт назвал имя главной звезды UFC.

«Самый популярный боец? Думаю, что на данный момент это Исраэль Адесанья. Он наша главная звезда. Что мне нравится в этом парне – он обожает драться и готов выходить в октагон по несколько раз в год.

Еще есть Алекс Волкановски – это просто псих, настоящий зверь. Хамзат Чимаев – огромная звезда, его обожают фанаты. И у него скоро бой с Пауло Костой», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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