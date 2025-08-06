Олег Тактаров: «Интерес к Царукяну у меня начал угасать»

Олег Тактаров высказался об Армане Царукяне.

«Я сомневаюсь в Царукяне . У него повторение пути некоторых бойцов. Когда у тебя все есть, но в душе чего-то все равно не хватает.

У Армана есть желание победить и быть на слуху, но когда доходит до дела, он теряется. Пока они с Топурией не встретятся, нельзя сказать точно, кто выиграет. Но пока интерес к Царукяну, как к бойцу, у меня начал угасать», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

