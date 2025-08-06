Чейл Соннен: «Если Маддалена победит Махачева, то догонит Топурию в гонке за лидерство в P4P»

Чейл Соннен высказался о Джеке Делла Маддалене.

«Как по мне, он один из самых недооцененных чемпионов UFC. Если он победит Махачева, то догонит Топурию в гонке за звание лучшего бойца мира вне зависимости от весовых категорий», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес и подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность»