Ирина Алексеева о величайшей девушке в истории ММА: «Нуньес вырубила Сайборг. Все боялись с ней драться»

Уроженка Казахстана, боец UFC Ирина Алексеева назвала сильнейшую женщину-бойца:

«Что касается звания величайшей девушки в истории MMA, то, конечно, Аманда его достойна. У нее два чемпионских пояса, она вырубила Крис Сайборг, которую все считали сильнейшей, да еще и в первом раунде. Все боялись с Сайборг драться, а Аманда вышла и показала, что бояться нечего. Она такой же человек и так же падает».

После своей последней победы Нуньес объявила о завершении карьеры.

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