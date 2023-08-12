Хэй – о поединке Нганну – Фьюри: «Единственный вопрос в том, устроит ли Тайсон шоу или решит все быстро»

Дэвид Хэй уверен в победе Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.

«Это бокс в тяжелом весе. Нганну никогда им не занимался.

Мы уже видели пример Конора Макгрегора, который дрался с Флойдом. Но это другая история – у ирландца был хоть какой-то опыт в любительских боях. Поэтому он смог неплохо продержаться несколько раундов. Это даже было похоже на настоящий бокс.

Но собирается ли Тайсон Фьюри подарить нам интересный поединок? Это единственное, что меня интересует. Он хочет устроить шоу, потянув время и помучив Нганну, или же решит все быстро?

Я видел бой Конора и Флойда вживую. Это было крутое шоу. Тайсон тоже может подарить нам зрелище. Мы уже видели это во втором поединке с Уайлдером», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй.

Тайсон дал совет Нганну: «Бог идет за тобой, нужно верить в это. Вера необходима, потому что сатана умнее тебя, братан»

Дэвид Хэй: «Трудно ставить против Усика. Он контролировал Джошуа 24 раунда»