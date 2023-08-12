Дэвид Хэй: «Трудно ставить против Усика. Он контролировал Джошуа 24 раунда»

Теги Дэвид Хэй Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Дэвид Хэй оценил шансы Даниэля Дюбуа в поединке с Александром Усиком.

«Трудно ставить против Усика. Он опытный боец и мастер своего дела. Все видели, как он контролировал Энтони Джошуа в течение 24 раундов и показал, что может драться даже в супертяжелом весе. Даниэлю Дюбуа придется сделать то, чего он еще не делал, чтобы добиться победы.

Последний бой тяжело дался Даниэлю. Надеюсь, он спарринговал с сильными левшами, потому что ему это необходимо. Одолеть Усика будет непросто. Дюбуа большой, молодой, сильный, ему нечего терять и есть за что бороться», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй.

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