Арум – о Нганну: «Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Его бой с Фьюри – битва великанов»

«Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Он выиграл все свои бои в UFC нокаутом. Нганну – серьезный боец.

Его бой с Тайсоном Фьюри – битва великанов. Думаю, что это будет потрясающее зрелище. Тайсону будет непросто», – заявил промоутер Боб Арум.

Тайсон готов тренировать Нганну перед боем с Фьюри: «Это было бы здорово»

Фрэнсис Нганну: «Я хочу победить Фьюри, даже если дойдет до судейского решения. Не дам ему комфорта»