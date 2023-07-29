Арум – о Нганну: «Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Его бой с Фьюри – битва великанов»

Теги Боб Арум Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

«Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Он выиграл все свои бои в UFC нокаутом. Нганну – серьезный боец.

Его бой с Тайсоном Фьюри – битва великанов. Думаю, что это будет потрясающее зрелище. Тайсону будет непросто», – заявил промоутер Боб Арум.

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9 комментариев

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Cyrenaic
Уайлдер бьёт сильнее, имхо
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Профессор из Кобхэма
Уайдлер - 43 победы, 42 нокаутом при весе около сотки.
Колхозник Нганну - 17 побед, 11 нокаутом.

Я не знаю, почему это камерунское чудище так раскрутили. Единственная топовая победа нокаутом в его карьере - реванш с Миочичем, где он сам чуть не улетел.
Все остальные победы над сбитыми летчиками, Гана просто залежал, выхватывая в стойке без шансов.

Тот же Макгрегор панчер куда поярче был в прайме - 22 победы, 19 нокаутом в более легких весах.

Но возможно мы никогда ранее не видели таких замахов перед ударами, это да.

Любой более менее средний тяж вырубит Нганну за пару минут или секунд при желании.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Cyrenaic
Уайлдер бьёт сильнее, имхо
Уайлдер в мма перчатках выбивал бы соперников на трибуны.
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Нефанатик
Арки делает свое дело
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avcgloronalduMU
продажа боя, кому сражение, недорого
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Максим Иванов
Великанов?
То есть Усик с ростом 191 мелкий,а нганну со 193 и просто большой гипертрофией мышц это великан,причём Нганну весит больше усика не на 30 кг
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Вася Енотов
Ответ Cyrenaic
Уайлдер бьёт сильнее, имхо
Абсолютно точно. После того, что Фьюри сделал с Деонтеем, его бой с Нганну неактуален и лишен интриги. Понятное дело, что такие люди как Арум будут всячески лепить из Френсиса мега боксера, но люди понимающие в боксе хоть что-то, на эту мякину никогда не клюнут.
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Вася Енотов
Ответ Профессор из Кобхэма
Уайдлер - 43 победы, 42 нокаутом при весе около сотки. Колхозник Нганну - 17 побед, 11 нокаутом. Я не знаю, почему это камерунское чудище так раскрутили. Единственная топовая победа нокаутом в его карьере - реванш с Миочичем, где он сам чуть не улетел. Все остальные победы над сбитыми летчиками, Гана просто залежал, выхватывая в стойке без шансов. Тот же Макгрегор панчер куда поярче был в прайме - 22 победы, 19 нокаутом в более легких весах. Но возможно мы никогда ранее не видели таких замахов перед ударами, это да. Любой более менее средний тяж вырубит Нганну за пару минут или секунд при желании.
Плюсую.
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