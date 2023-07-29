Арум – о Нганну: «Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Его бой с Фьюри – битва великанов»
«Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Он выиграл все свои бои в UFC нокаутом. Нганну – серьезный боец.
Его бой с Тайсоном Фьюри – битва великанов. Думаю, что это будет потрясающее зрелище. Тайсону будет непросто», – заявил промоутер Боб Арум.
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Фрэнсис Нганну: «Я хочу победить Фьюри, даже если дойдет до судейского решения. Не дам ему комфорта»
Колхозник Нганну - 17 побед, 11 нокаутом.
Я не знаю, почему это камерунское чудище так раскрутили. Единственная топовая победа нокаутом в его карьере - реванш с Миочичем, где он сам чуть не улетел.
Все остальные победы над сбитыми летчиками, Гана просто залежал, выхватывая в стойке без шансов.
Тот же Макгрегор панчер куда поярче был в прайме - 22 победы, 19 нокаутом в более легких весах.
Но возможно мы никогда ранее не видели таких замахов перед ударами, это да.
Любой более менее средний тяж вырубит Нганну за пару минут или секунд при желании.
То есть Усик с ростом 191 мелкий,а нганну со 193 и просто большой гипертрофией мышц это великан,причём Нганну весит больше усика не на 30 кг