Тайсон дал совет Нганну: «Бог идет за тобой, нужно верить в это. Вера необходима, потому что сатана умнее тебя, братан»

Майк Тайсон дал совет Фрэнсису Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Когда тебе благоволит Бог, тебе благоволит и дьявол. Он тоже приходит за тобой. Нужно быть сильным и оставаться на правильной стороне. Сатана способен залезть тебе в голову и убедить, что он прав. Чью стороны ты выберешь?

Важно помнить, что Бог любит тебя, но и дьявол тоже. Это настоящая война. Знай, что Бог идет за тобой, нужно верить в это. Вера необходима, потому что сатана умнее тебя, братан. Я знаю, что многие думают иначе. Я бы запасся верой на месте Нганну», – признался экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

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Майк Тайсон стал тренером и секундантом Нганну перед боем с Фьюри