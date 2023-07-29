Чжан Чжилей: «Тайсон Фьюри – стыд бокса. Позор ему»

Чжан Чжилей раскритиковал Тайсона Фьюри за решение драться с Фрэнсисом Нганну.

«Когда вы говорите про Тайсона Фьюри, то помните, что он боится драться с Энтони Джошуа и Александром Усиком. Он выбрал поединок с тем, кто раньше никогда не был в ринге. Знаете, что я скажу? Тайсон Фьюри – стыд бокса. Позор ему», – заявил временный чемпион мира по версии WBO Чжан Чжилей.

Арум – о Нганну: «Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Его бой с Фьюри – битва великанов»

Эдди Хирн: «Тайсон Фьюри заботится только об одном – деньгах»