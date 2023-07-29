Чжан Чжилей: «Тайсон Фьюри – стыд бокса. Позор ему»

Теги Чжан Чжилей Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чжан Чжилей раскритиковал Тайсона Фьюри за решение драться с Фрэнсисом Нганну.

«Когда вы говорите про Тайсона Фьюри, то помните, что он боится драться с Энтони Джошуа и Александром Усиком. Он выбрал поединок с тем, кто раньше никогда не был в ринге. Знаете, что я скажу? Тайсон Фьюри – стыд бокса. Позор ему», – заявил временный чемпион мира по версии WBO Чжан Чжилей.

Арум – о Нганну: «Этот парень бьет так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Его бой с Фьюри – битва великанов»

Эдди Хирн: «Тайсон Фьюри заботится только об одном – деньгах»

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8 комментариев

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firesteed
Голову временно отбили
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Джесси Пинкман
Ну с Усиком возможно вышло б интересно, у джошуа шансов нет. А так - мужик стрижёт бабло, уверен ещё выйдет где-нибудь в рестлинге, заработает несколько лямов и на покой.
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Kanan Jarrus
Чжан Чжилей: Питер Ян - позор Китая
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Александр Тараканов
Давай сначала посмотрим , кого побил ты , а кого Тайсон Фьюри! Ну а уж потом будешь квакать!
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Rahym Hommadow
Усик завалить его на 80 % .Он действительно позорит Тайсона
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Gera219
Кто ты такой? Фьюри великий боксер и отличный бизнесмен. Он зарабатывает и зарабатывает очень много. А это зависливое тявканье просто смех
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eyshon
Чжан Чжилей=комментатор спортса
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Евгений Цыбульников
Завидует человек, не мешайте)))
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