Поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января
Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет 13 января в Квебеке (Канада).
Об этом промоутерская компания Top Rank сообщила в социальных сетях.
Изначально поединок должен был состояться 19 августа, но был перенесен из-за проблем со здоровьем у Бетербиева.
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