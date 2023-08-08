Поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет 13 января в Квебеке (Канада).

Об этом промоутерская компания Top Rank сообщила в социальных сетях.

Изначально поединок должен был состояться 19 августа, но был перенесен из-за проблем со здоровьем у Бетербиева.

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