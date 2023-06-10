Журналист Коппинджер: «Я говорил с Биволом, вероятность реванша с Канело в сентябре равна нулю»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол не будет драться с Саулем Альваресом в 2023 году.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер, сославшийся на личный разговор с российским чемпионом в полутяжелом весе.

«Да, я общался с Биволом сегодня утром, и он сказал, что у него не было никаких переговоров с Канело Альваресом, и он говорит, что вероятность того, что он будет драться с Канело Альваресом в сентябре, равна нулю.

Я спросил: «Как ты думаешь, почему Канело продолжает вызывать тебя?» Он думает, что Канело хочет писать чушь и выставить это на публику, но он не знает, что произойдет на самом деле.

Дмитрий сказал, что сейчас рассматривает возможность боя с Артуром Бетербиевым. Но сначала он должен пройти Каллума Смита 19 августа», – сказал Майк Коппинджер.

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