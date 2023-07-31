Бой Бетербиева и Смита перенесен на неопределенный срок

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Поединок между Бетербиевым и Смитом перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина.

Новая дата боя неизвестна.

Причиной такого решения стали проблемы россиянина с зубом.

«Ассаламу алейкум, дорогие друзья! К сожалению, бой, который был запланирован на 19 августа, пришлось перенести.

На днях у меня была небольшая операция на зубе. И врачи настояли о переносе боя, чтобы челюсть успела зажить. Спасибо всем, кто уже купил билеты – бой обязательно состоится, но в другой день.

Планы Всевышнего намного лучше, чем наши мечты», – заявил в соцсетях Артур Бетербиев.

Напомним, что поединок между Бетербиевым и Смитом был запланирован на 20 августа в Квебеке (Канада).

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