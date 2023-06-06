Тренер Бетербиева: «Каллум Смит – лучший боксер, с которым мы сталкивались. Это будет сложный бой»

Тренер Артура Бетербиева считает Каллума Смита сложнейшим соперником в карьере россиянина.

«Каллум Смит – лучший боксер, с которым мы сталкивались. Это не та ситуация, которая мне по душе, но масштабы предстоящего боя полностью сосредоточивают мое внимание на Артуре.

Смит – состоявшийся боксер с ростом 192 сантиметра и огромными руками. В нем много скорости, силы и навыков. Это будет сложный бой, но увлекательный вызов», – заявил тренер Артура Бетербиева Марк Рэмси.

Напомним, что Артур Бетербиев проведет защиту титула WBC в полутяжелом весе против Каллума Смита 19 августа в Квебеке (Канада).

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