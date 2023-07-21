Эдди Хирн: «Хочу, чтобы Бивол подрался с победителем боя между Бетербиевым и Смитом»

Дмитрий Бивол может подраться с победителем пары Каллум Смит – Артур Бетербиев.

«Я бы хотел, чтобы победитель боя между Смитом и встретился с . Но к этому нужно хорошо подготовиться.

Сначала Бивол должен подраться с . Он хочет сделать это в Америке», – сказал промоутер .

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