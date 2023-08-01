Бетербиев – о срыве боя со Смитом: «До последнего тянули и не делали операцию, но врачи сказали, что это опасно»

Артур Бетербиев заявил, что врачи настояли на переносе боя с Каллумом Смитом.

«Я до последнего не хотел переносить предстоящий бой. Мы пытались дотянуть до боя и не делать операцию. Однако врачи настояли на проведении операции, говорили, что это опасно.

Операция уже прошла. Я чувствую себя получше. Мне обработали зуб, зашили десну, поставили лекарство. Вроде процесс заживления уже идет», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе .

Бой Бетербиева и Смита перенесен на неопределенный срок