Бетербиев – о срыве боя со Смитом: «До последнего тянули и не делали операцию, но врачи сказали, что это опасно»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что врачи настояли на переносе боя с Каллумом Смитом.

«Я до последнего не хотел переносить предстоящий бой. Мы пытались дотянуть до боя и не делать операцию. Однако врачи настояли на проведении операции, говорили, что это опасно.

Операция уже прошла. Я чувствую себя получше. Мне обработали зуб, зашили десну, поставили лекарство. Вроде процесс заживления уже идет», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Бой Бетербиева и Смита перенесен на неопределенный срок

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