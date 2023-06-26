Эдди Хирн: «Верю, что Смит побьет Бетербиева, а потом подерется с Биволом»
Эдди Хирн уверен в победе Каллума Смита над Артуром Бетербиевым.
«Я верю, что Каллум Смит побьет Артура Бетербиева. Если у него действительно получится сделать это, то организовать бой с Биволом будет очень просто», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Бой между Бетербиевым и Смитом пройдет 19 августа в Квебеке, Канада.
Россиянин в январе нокаутировал Энтони Ярда, Смит идет на серии из двух побед.
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