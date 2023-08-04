Поединок между Бетербиевым и Смитом может пройти в феврале 2024 года

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом планируют провести в феврале 2024 года.

Об этом сообщили в промоутерской компании , которая представляет интересы Бетербиева.

«Артур планирует вернуться в феврале. Будем планировать бой на этот месяц», – заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что поединок перенесен из-за проблем со здоровьем у . Бой должен был пройти 20 августа в канадском Квебеке.

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