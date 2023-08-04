Поединок между Бетербиевым и Смитом может пройти в феврале 2024 года
Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом планируют провести в феврале 2024 года.
Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы Бетербиева.
«Артур планирует вернуться в феврале. Будем планировать бой на этот месяц», – заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что поединок перенесен из-за проблем со здоровьем у Бетербиева. Бой должен был пройти 20 августа в канадском Квебеке.
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