26 августа в Польше пройдет вечер бокса, в главном событии которого пройдет титульное противостояние в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Коэффициенты на бой Усик — Дюбуа

Дюбуа последний поединок провел против Кевина Лерены в декабре 2022 года. В этом противостоянии Даниэль одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение.

Усик в последний раз выходил на ринг против Энтони Джошуа в августе 2022 года. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Александра раздельным решением судей. В его активе 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Прогноз на бой Усик — Дюбуа

Отличный пример миссматча. Единственной интригой в данном бою может стать только то, в каком раунде упадет француз, ну и упадет ли вообще. Исходя из этого, разумной ставкой в данном противостоянии будет — на досрочную победу Усика. Конечно, вряд ли там будет высокий кэф, несмотря даже на то, что у украинец далеко не нокаутер. Однако это самый логичный вариант.

Прогноз на бой Усик — Дюбуа: досрочная победа Александра.