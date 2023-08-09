Чемпион мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик 26 августа в польском Вроцлаве проведет очередную защиту своих титулов в бою против британца Даниэля Дюбуа. Недавно стало известно во сколько бой Усик – Дюбуа состоится. Боксерский вечер начнется в 20:00 по московскому времени.

Накануне главного боя вечера нет недостатка в прогнозах, и большинство специалистов склоняются к легкой победе чемпиона. Усик отлично провел два своих предыдущих поединка против сильного британского тяжеловеса Энтони Джошуа. Его соотечественник Даниэль Дюбуа сильно уступает в мастерстве. Многие болельщики хотят увидеть бой Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира против еще одного британского боксера Тайсона Фьюри. Возможно, в будущем году представители сильнейших тяжеловесов мира договорятся о поединке.

Перед главным боем вечера состоится еще четыре поединка, в которых на ринг выйдут украинские боксеры Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Александр Соломенников и Ярослав Харциз.

В польском Вроцлаве 26 августа состоится один из главных боев года в тяжелой весовой категории среди профессионалов, в котором украинец Александр Усик встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Для Усика это будет вторая защита титулов чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и первая защита по версии The Ring. Даниэль Дюбуа будет во второй раз защищать свой пояс по версии WBA. Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Кроме главного боя запланированы еще несколько поединков

Денис Беринчик — Энтони Йигит

Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз

Александр Соломенников — Петр Гудель

Ярослав Харциз — Конрад Чайковский

В каждом из них выйдут на ринг украинские боксеры, турнир по сути для них домашний. Ярослав Харциз совсем недавно дебютировал в профессионалах. Средневес Дмитрий Митрофанов с рекордом 13 побед и 1 ничья проведет бой против тоже пока непобедимого британца Хамсы Шираза. Интересен и поединок в легкой весовой категории, где Денис Беринчик (рекорд 17-0-0, 9 нокаутов) сразится с опытным шведом Энтони Йигитом (рекорд 27-3-1).