Вечер бокса во Вроцлаве, Усик – Дюбуа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO между и .

Где и во сколько смотреть вечер бокса во Вроцлаве?

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Легальной трансляции боев в России не будет. Турнир покажет сервис ESPN+.

Кард турнира во Вроцлаве:

Александр Усик – Даниэль Дюбуа;

– Энтони Йигит;

– Хамса Шираз;

Александр Соломенников – Петр Гудель;

Ярослав Харциз – Конрад Чайковский.

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