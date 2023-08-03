Вечер бокса во Вроцлаве, Усик – Дюбуа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Где и во сколько смотреть вечер бокса во Вроцлаве?
Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Легальной трансляции боев в России не будет. Турнир покажет сервис ESPN+.
Кард турнира во Вроцлаве:
- Александр Усик – Даниэль Дюбуа;
- Денис Беринчик – Энтони Йигит;
- Дмитрий Митрофанов – Хамса Шираз;
- Александр Соломенников – Петр Гудель;
- Ярослав Харциз – Конрад Чайковский.
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