В польском Вроцлаве 26 августа состоится один из главных боев года в тяжелой весовой категории среди профессионалов, в котором украинец Александр Усик встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Для Усика это будет вторая защита титулов чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и первая защита по версии The Ring. Даниэль Дюбуа будет во второй раз защищать свой пояс по версии WBA. Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Кроме главного боя запланированы еще несколько поединков:

Кард турнира Усик – Дюбуа

Денис Беринчик — Энтони Йигит

Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз

Александр Соломенников — Петр Гудель

Ярослав Харциз — Конрад Чайковский

В каждом из них выйдут на ринг украинские боксеры, турнир по сути для них домашний. Ярослав Харциз совсем недавно дебютировал в профессионалах. Средневес Дмитрий Митрофанов с рекордом 13 побед и 1 ничья проведет бой против тоже пока непобедимого британца Хамсы Шираза. Интересен и поединок в легкой весовой категории, где Денис Беринчик (рекорд 17–0–0, 9 нокаутов) сразится с опытным шведом Энтони Йигитом (рекорд 27–3–1).