С тех пор как Александр Усик перешел в 2019 году в тяжелую весовую категорию, он проводит один поединок в год. Таким образом бой против британца Даниэля Дюбуа станет для него пятым по счету. Вершиной карьеры для украинского боксера пока была дилогия с Энтони Джошуа, в которой он дважды выигрывал по очкам. На этот раз 26 августа в польском Вроцлаве Усику придется вновь защищать свои титулы, и есть возможность отобрать у Дюбуа чемпионский пояс по версии WBA. Поединок вызывает большой интерес, и у любителей бокса уже возникает вопрос, где смотреть бой Усик — Дюбуа?

Где смотреть бой Усик — Дюбуа