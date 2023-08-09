Усик — Дюбуа где смотреть бой 26 августа: прямая трансляция боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

С тех пор как Александр Усик перешел в 2019 году в тяжелую весовую категорию, он проводит один поединок в год. Таким образом бой против британца Даниэля Дюбуа станет для него пятым по счету. Вершиной карьеры для украинского боксера пока была дилогия с Энтони Джошуа, в которой он дважды выигрывал по очкам. На этот раз 26 августа в польском Вроцлаве Усику придется вновь защищать свои титулы, и есть возможность отобрать у Дюбуа чемпионский пояс по версии WBA. Поединок вызывает большой интерес, и у любителей бокса уже возникает вопрос, где смотреть бой Усик — Дюбуа?

 

Где смотреть бой Усик — Дюбуа

  • Официальная трансляция начнется в 20:00 по московскому времени на канале ESPN+.
  • В нашей стране по понятным причинам боксерский вечер показан не будет, поэтому болельщикам необходимо обратиться к другим источникам.
  • Все проблемы любителей спорта может решить установка IPTV, о которой мы подробно рассказывали ранее. Достаточно предпринять некоторые усилия, и у вас будет возможность смотреть любые спортивные трансляции. Даже если ваш телевизор не оснащен функцией Smart TV, то нужно приобрести телевизионную приставку и подключиться к одному из многочисленных сервисов.
  • Более простой, но менее надежный способ, смотреть матчи на сайтах букмекерских контор. Достаточно выбрать легального букмекера из нашего списка, зарегистрироваться на сайте, в некоторых случаях сделать ставку, и готовиться к просмотру. Другое дело, что в данном случае не бывает телевизионной программы, и вы заранее не узнаете будет трансляция или нет.
  • Тогда есть еще один способ — прибегнуть к просмотру поединка на нелегальных сайтах. Для этого следует подключить VPN и заняться поиском. На просторах интернета вам вы увидите множество бесплатных предложений. Но при этом помните, что качество трансляции чаще всего желает лучшего, а обилие всплывающей рекламы будет раздражать. Тем не менее, используя вышеперечисленные способы, без просмотра поединка Усик — Дюбуа вы не останетесь.

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