Бой Усик — Дюбуа когда и где пройдет, дата боя Александра Усика и Даниэль Дюбуа

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится чемпионский поединок в тяжелом весе между украинцем Александр Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

 

На данный момент 36-летний Усик владеет титулами по версиям WBO, WBA и IBF. Александр последний раз выходил в ринг с британцем Энтони Джошуа в августе 2022 года. В этом бою победу раздельным решением судей одержал Александр. На его счету 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

25-летний Дюбуа является чемпионом WBA World. В декабре прошлого года он провел поединок против Кевина Лерены. Этот бой, который был остановлен в третьем раунде, завершился в пользу Даниэля техническим нокаутом. В его активе 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение.

Где смотреть бой Усик — Дюбуа

  • Бойцовский вечер начнется 26 августа, в 18:00 по времени во Вроцлаве и в 20:00 по московскому времени.
  • Бой Усика и Дюбуа будет транслировать платформа TNT Sports.
  • Российским зрителем можно будет посмотреть бой, использовав VPN.

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