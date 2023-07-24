26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится чемпионский поединок в тяжелом весе между украинцем Александр Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

На данный момент 36-летний Усик владеет титулами по версиям WBO, WBA и IBF. Александр последний раз выходил в ринг с британцем Энтони Джошуа в августе 2022 года. В этом бою победу раздельным решением судей одержал Александр. На его счету 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

25-летний Дюбуа является чемпионом WBA World. В декабре прошлого года он провел поединок против Кевина Лерены. Этот бой, который был остановлен в третьем раунде, завершился в пользу Даниэля техническим нокаутом. В его активе 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение.

Где смотреть бой Усик — Дюбуа