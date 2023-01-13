Хабиб про чемпионство Махачева: «Для меня это было ожидаемо. Закончить Оливейру и забрать пояс было формальностью»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал победу над .

В октябре 2022-го россиянин победил Оливейру сабмишеном во втором раунде и стал новым чемпионом легкого дивизиона.

«Для меня победа Махачева над Оливейрой была ожидаема. Для многих, конечно, это было сюрпризом, а для меня он уже был чемпионом. Я понимал, что была формальность – закончить Оливейру в клетке и забрать пояс.

Ни разу не оскорблял Чарльза. Просто сказал, что мы его переедем, как говорил, что переедет Питбуля. Некоторые сочли это за неуважение», – сказал Хабиб.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев будет защищать пояс в бою с Алексом Волкановски.

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