Хабиб про чемпионство Махачева: «Для меня это было ожидаемо. Закончить Оливейру и забрать пояс было формальностью»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Усман Нурмагомедов Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

В октябре 2022-го россиянин победил Оливейру сабмишеном во втором раунде и стал новым чемпионом легкого дивизиона.

«Для меня победа Махачева над Оливейрой была ожидаема. Для многих, конечно, это было сюрпризом, а для меня он уже был чемпионом. Я понимал, что была формальность – закончить Оливейру в клетке и забрать пояс.

Ни разу не оскорблял Чарльза. Просто сказал, что мы его переедем, как говорил, что Усман Нурмагомедов переедет Питбуля. Некоторые сочли это за неуважение», – сказал Хабиб.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев будет защищать пояс в бою с Алексом Волкановски.

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