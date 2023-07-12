Тренер Исмаилова – о возможном реванше Махачева и Оливейры: «После боя станет понятно, что Ислам – царь и лев легкого веса»
Рамазан Исмаилов поделился ожиданиями от возможного боя Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
«Не могу понять, почему UFC не интересен реванш Махачева и [Армана] Царукяна. У них был хороший первый бой. Арман уступил в близком бою.
Есть основа для реванша. Хорошая история. Мне интересно их второе противостояние. Насколько бойцы изменились спустя долгое время?
Самым лучшим претендентом на титул был бы Чарльз Оливейра. Он более интересен после яркой победы над Бенеилом Дариушом.
После второго боя будет понятно, что в легком весе царь и лев – Ислам Махачев. Он может поставить точку», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.
Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?
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