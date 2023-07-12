Тренер Исмаилова – о возможном реванше Махачева и Оливейры: «После боя станет понятно, что Ислам – царь и лев легкого веса»

Рамазан Исмаилов поделился ожиданиями от возможного боя Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Не могу понять, почему не интересен реванш и [ ] Царукяна. У них был хороший первый бой. Арман уступил в близком бою.

Есть основа для реванша. Хорошая история. Мне интересно их второе противостояние. Насколько бойцы изменились спустя долгое время?

Самым лучшим претендентом на титул был бы . Он более интересен после яркой победы над .

После второго боя будет понятно, что в легком весе царь и лев – Ислам Махачев. Он может поставить точку», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?

Царукян – Махачеву: «Пришло время для реванша»