Абдель-Азиз объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом UFC: «Он прервал победные серии Оливейры и Волкановски»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз объяснил, почему считает Ислама Махачева лучшим бойцом UFC.

«Сначала Махачев прервал серию Оливейры из 11 побед. Потом он прервал победную серию Волкановски, состоявшую из 22 боев.

Один из них занимал третье место в рейтинге P4P, другой – первое.

И вы говорите мне, что Ислам – не лучший боец промоушена?» – написал менеджер Али Абдель-Азиз в социальных сетях.

Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?

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Опрос

Кто должен стать новым соперником Ислама Махачева?
3426 голосов
Чарльз Оливейра
26%
Чарльз Оливейра
Порье / Гейджи
21%
Дастин Порье
Алекс Волкановски
45%
Александр Волкановски
Кто-то другой
8%
Конор Макгрегор

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4 комментария

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Адам Адамов
все по факту.
+13
-2
+11
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Fan of Sport
Нужно и во втором бою против Волкановски победить (в идеале досрочно), чтобы не осталось сомнений в том, что Ислам достоин быть номер 1 в рейтинге p4p.
+6
0
+6
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Ruslan Isaev
Подраться с кем-то из пары Волк/Оливейра. Завоевать пояс в среднем(что будет не так просто), и тогда Махачев войдёт в аналы Истрии.
Думаю даже он это понимает
+3
-1
+2
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