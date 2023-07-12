Абдель-Азиз объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом UFC: «Он прервал победные серии Оливейры и Волкановски»
Али Абдель-Азиз объяснил, почему считает Ислама Махачева лучшим бойцом UFC.
«Сначала Махачев прервал серию Оливейры из 11 побед. Потом он прервал победную серию Волкановски, состоявшую из 22 боев.
Один из них занимал третье место в рейтинге P4P, другой – первое.
И вы говорите мне, что Ислам – не лучший боец промоушена?» – написал менеджер Али Абдель-Азиз в социальных сетях.
Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?
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