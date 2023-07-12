Абдель-Азиз объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом UFC: «Он прервал победные серии Оливейры и Волкановски»

Али Абдель-Азиз объяснил, почему считает Ислама Махачева лучшим бойцом UFC.

«Сначала Махачев прервал серию из 11 побед. Потом он прервал победную серию , состоявшую из 22 боев.

Один из них занимал третье место в рейтинге P4P, другой – первое.

И вы говорите мне, что – не лучший боец промоушена?» – написал менеджер в социальных сетях.

Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?

Махачев впервые сыграл в гольф: «Понял, что это не мое»