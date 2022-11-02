«Не могу найти хейтеров – без вас мне тяжело, нужны новые». Махачев обратился к критикам, Евлоев поддержал
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой обратился к людям, которые пророчили ему поражение.
«Мнение хейтеров до боя: «Ислам не заслужил, ни с кем из топов не дрался, не его уровень, задушат, вырубят».
После боя не могу найти хейтеров – без вас мне тяжело, нужны новые», – написал боец.
В комментариях к сообщению Махачева отметился боец Мовсар Евлоев.
«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху».
22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом.
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