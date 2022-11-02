«Не могу найти хейтеров – без вас мне тяжело, нужны новые». Махачев обратился к критикам, Евлоев поддержал

Чемпион UFC в легком весе после победы над обратился к людям, которые пророчили ему поражение.

«Мнение хейтеров до боя: «Ислам не заслужил, ни с кем из топов не дрался, не его уровень, задушат, вырубят».

После боя не могу найти хейтеров – без вас мне тяжело, нужны новые», – написал боец.

В комментариях к сообщению отметился боец .

«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху».

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом.

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