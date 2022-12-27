Чарльз Оливейра: «В бою против Махачева не чувствовал никакого давления – он просто был лучше, чем я»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился воспоминаниями от поединка с Исламом Махачевым.

На UFC 280 в октябре бразилец проиграл россиянину ручным треугольником во втором раунде.

«В бою против Махачева я не чувствовал никакого давления – он просто был лучше, чем я. Не пересматривал бой, для меня это ничего не значит.

Я не могу сказать, что у меня был плохой вечер. Просто плохие 10 минут. Больше мне нечего сказать. Вы знаете, я всегда говорю правду. Я уже думал об этом, но других реальных объяснений у меня нет.

Я ничего не стал бы менять в реванше, потому что я знаю, как упорно тренировался. Что же касается самого боя, то здесь я ничего не могу сказать, кроме того, что Ислам был лучше меня. Я не стал бы менять тренировочный лагерь или весогонку. Я бы ничего не стал менять», – сказал Оливейра.

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4 комментария

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Максон121
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Ну что сказать,Чарльз красавчик.Так признать свое поражение немногие смогут.Не искал никаких оправданий,просто признал факт
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Гусейн Магомедрасулов
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Не стал ныть после боя, как Конор и Блахович
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dmitrii7856@icloud.com
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Чарльзу красавчик умеет проигрывать
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We are Arsenal
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Красавец. Очень достойно. Большинству бы с него пример брать.
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