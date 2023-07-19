Василевский – о бое Монсона и Тактарова: «Смехопанорама»

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Вячеслав Василевский Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Василевский назвал смехопанорамой бой Джеффа Монсона и Олега Тактарова.

«Я, если честно, не понимаю этого. Для меня это смехопанорама. Два старых и больных человека, которые раньше выступали на высоком уровне, будут драться. Зачем? Какие эмоции это вызывает? Посмеяться и поглумиться над этим?

Если бы они вышли и показали технику боя… Два пенсионера со своими болячками… Монсон проиграл кучу боев, а Тактаров не дрался 200 лет. Чего ожидать от этого поединка? Что они могут показать?

Сейчас этого много, такой клоунады, но они же выступали на высоком уровне, по-настоящему. Всему свое время. Время, когда они должны были драться, давно прошло», – сказал боец MMA Вячеслав Василевский.

Бой между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет 4 августа в Москве.

В марте-2023 Монсон провел выставочный бой по боксу против Артура Варданяна, Тактаров последний раз дрался в 2008 году против Марка Керра.

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2 комментария

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михаил ерёмин
Но этот бой соберёт больше аудитории чем бой с участием Василевского
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Иван Козлов
Ответ михаил ерёмин
Но этот бой соберёт больше аудитории чем бой с участием Василевского
А Васедевский еще дерется? Он же закончил после боя со Шлеменко).
0
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0
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