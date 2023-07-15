Олег Тактаров – о победе на UFC 6: «Большой радости не получил. Все лезли в камеру, а потом еще и украли олимпийку со штанами Reebok»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился воспоминаниями о победе на турнире UFC 6.

«Я собирался вставать, так как силы еще оставались, но на меня напрыгнул с поздравлениями Кен Шемрок. Он сказал мне лежать, перевернул на бок и накрыл. Я, конечно, понял, что было бы неплохо подыграть. Потом на меня надели маску с пережатым клапаном, я чуть не сдох в ней и просил снять, но по-английски еще толком не разговаривал.

Всем нужно было быть в камере, я же не знал, что это реально крутое мировое шоу. Для многих было важно хотя бы на секунду засветиться. Меня все облепили: Гай Мезгер, в зале которого я тренировался, Бадди Элбин и другие. Был даже чистокровный индеец чероки Эрнест. Все получилось красиво.

То не с кем было поговорить, а тут сразу столько друзей, но те, кто по-настоящему со мной дружил, стояли в тот момент в сторонке. Большой радости я не получил, но была мысль, что теперь точно смогу получить реванш с Дэном Сэверном.

У меня тогда украли олимпийку и штаны Reebok, и все что у меня было на сувениры. Может еще лет через десять кто-нибудь вернет или увидите их на e-bay. Я оделся в кимоно и поехал на проверку головы. Сказал им, что не получил серьезных ударов, просто у меня обезвоживание.

Толком я этого объяснить не мог, а они придерживались своих правил. За эту больницу мне пришлось даже что-то заплатить. Они сказали, что голова в порядке, а воды в организме не осталось. Поэтому мне влили две пачки физраствора, а я все это время ждал», – признался боец и киноактер Олег Тактаров.

Олег Тактаров стал победителем турнира UFC 6, одолев удушающими приемами трех соперников за вечер. В финальном бою он досрочно победил американца Танка Эбботта. Это было в июле 1995 года.

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