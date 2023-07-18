Тактаров – о поединке с Монсоном: «Нужно решить несколько нюансов, обсудить основные моменты»

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров отреагировал на анонс боя с Джеффом Монсоном.

«Пока не готов комментировать этот бой. Нужно решить несколько нюансов, чтобы этот бой вообще состоялся в эту дату.

Нужно еще обсудить все детали и основные моменты. Есть еще вопросы к организации», – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Ранее Джефф Монсон заявил, что бой с Тактаровым пройдет 4 августа.

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