Владимир Хрюнов: «Бой Емельяненко и Монсона может пройти в августе в Уфе. Реванш с Кокляевым запланирован на конец года»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Джефф Монсон Михаил Кокляев Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов назвал два будущих поединка Александра Емельяненко.

«Пришел запрос на конец августа на бой в Уфе между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном по правилам ММА.

Поединок Емельяненко – Кокляев планируется на конец года», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что в феврале прошлого года Емельяненко победил Монсона по правилам кулачного боя. Бойцы также встречались в 2012 году по правилам ММА – Монсон победил удушающим приемом.

В 2019 году Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке.

Монсон – о поединке с Емельяненко: «Это будет мой последний бой, поэтому очень важно победить»

Хрюнов – о следующем сопернике Емельяненко: «С Кокляевым разговариваем. Это готовая бомба»

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