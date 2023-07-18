Тактаров – о физической форме: «Подтягиваюсь 36 раз. Кубики были, но объем живота трудно убрать»

Теги Олег Тактаров MMA Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров рассказал о своей физической форме.

– Довольны сейчас своей формой?

– Сейчас, конечно, недоволен.

– Сколько подтягиваетесь на максимум?

– Раз 36, если прямо на максимум.

– Когда боролись в последний раз?

– Позавчера. Я тут, у себя, в Сарове. У нас тут ребята готовятся на какие‑то ведомственные соревнования. На соревнования по ММА, по боевому самбо, по рукопашному бою, у нас в зале в Сарове тренируются военные. Они и есть мои спарринг‑партнеры.

– Какой у вас вес сейчас?

– Думаю, что сейчас набрал немного, вешу 106 кг. Был совсем недавно меньше ста. Это после того, как я перекидал кучу камней. Но я тогда голодал полтора дня. Так как я сейчас живу один, готовлю себе три яйца и потом могу рис еще поесть.

– Кубики есть?

– Да они у меня и были, просто объем живота трудно убрать, – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

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2 комментария

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ne ravnodushen
Олег, есть выражение - в Бухенвальде толстых не было. Объем живота очень легко убирается, если меньше есть))
+6
0
+6
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pit4er
По методике Давидыча
+4
0
+4
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