Тактаров – о физической форме: «Подтягиваюсь 36 раз. Кубики были, но объем живота трудно убрать»

Олег Тактаров рассказал о своей физической форме.

– Довольны сейчас своей формой?

– Сейчас, конечно, недоволен.

– Сколько подтягиваетесь на максимум?

– Раз 36, если прямо на максимум.

– Когда боролись в последний раз?

– Позавчера. Я тут, у себя, в Сарове. У нас тут ребята готовятся на какие‑то ведомственные соревнования. На соревнования по ММА, по боевому самбо, по рукопашному бою, у нас в зале в Сарове тренируются военные. Они и есть мои спарринг‑партнеры.

– Какой у вас вес сейчас?

– Думаю, что сейчас набрал немного, вешу 106 кг. Был совсем недавно меньше ста. Это после того, как я перекидал кучу камней. Но я тогда голодал полтора дня. Так как я сейчас живу один, готовлю себе три яйца и потом могу рис еще поесть.

– Кубики есть?

– Да они у меня и были, просто объем живота трудно убрать, – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

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