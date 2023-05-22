Тактаров – о возвращении в Россию: «В США слетело несколько проектов. На пробах, когда требовался русский человек, брали украинца»

Теги Олег Тактаров MMA кино Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров рассказал, почему вернулся в Россию из США.

«Почему не остался в Америке? У меня слетели четыре проекта. Меня кем-то заменили. На всех пробах, когда требовался русский человек, был украинец.

На всякий случай, а то вдруг скажут: «А почему у вас деньги украинских актеров отнимает человек из России?»

Я их понимаю, это бизнес. Понимаю, но не принимаю», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»

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4 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Тактаров после завершения карьеры Хабиба, никому не интересен.
Человек который в Сша за бабки играл, роли дискредитирующие русского человека, стал национальным героем в России за счёт хейтерства Хабиба. Звёздный час прошёл у мужика. Пора ему на украинцев переключится, на охоту наскребет
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Atsuktuvas
Выучил бы слово "паляниця" - и остался бы в бизнесе.
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counsel
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Тактаров после завершения карьеры Хабиба, никому не интересен. Человек который в Сша за бабки играл, роли дискредитирующие русского человека, стал национальным героем в России за счёт хейтерства Хабиба. Звёздный час прошёл у мужика. Пора ему на украинцев переключится, на охоту наскребет
Он и не дискредитирующие играл
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jwbmwbqvih
Меня одного Гусейн забанил,что б я ему не отвечал?
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