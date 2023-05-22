Тактаров – о возвращении в Россию: «В США слетело несколько проектов. На пробах, когда требовался русский человек, брали украинца»
Олег Тактаров рассказал, почему вернулся в Россию из США.
«Почему не остался в Америке? У меня слетели четыре проекта. Меня кем-то заменили. На всех пробах, когда требовался русский человек, был украинец.
На всякий случай, а то вдруг скажут: «А почему у вас деньги украинских актеров отнимает человек из России?»
Я их понимаю, это бизнес. Понимаю, но не принимаю», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.
Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»
Человек который в Сша за бабки играл, роли дискредитирующие русского человека, стал национальным героем в России за счёт хейтерства Хабиба. Звёздный час прошёл у мужика. Пора ему на украинцев переключится, на охоту наскребет