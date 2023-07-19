Топурия – Волкановски: «И где ты бегаешь?»

Илия Топурия бросил вызов Алексу Волкановски.

«И где ты бегаешь?» – написал боец полулегкого веса UFC Илия Топурия.

Ранее чемпион дивизиона отреагировал на желание Ислама Махачева подраться с Леоном Эдвардсом: «Ты бежишь, брат, тебе не нужен этот дым».

На UFC 290 Волкановски и Топурия провели стердаун на стадионе.

Волкановски – о возможном бое Евлоева и Топурии: «Не стоит сводить непобежденных претендентов. Лучше пусть оба дойдут до меня»

Александр Волкановски: «Я слышу, как многие люди выбирают будущего соперника Топурии. Просто отдайте его мне»