Топурия – Волкановски: «И где ты бегаешь?»
Илия Топурия бросил вызов Алексу Волкановски.
«И где ты бегаешь?» – написал боец полулегкого веса UFC Илия Топурия.
Ранее чемпион дивизиона Алекс Волкановски отреагировал на желание Ислама Махачева подраться с Леоном Эдвардсом: «Ты бежишь, брат, тебе не нужен этот дым».
На UFC 290 Волкановски и Топурия провели стердаун на стадионе.
Волкановски – о возможном бое Евлоева и Топурии: «Не стоит сводить непобежденных претендентов. Лучше пусть оба дойдут до меня»
Александр Волкановски: «Я слышу, как многие люди выбирают будущего соперника Топурии. Просто отдайте его мне»
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