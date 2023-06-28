Александр Волкановски: «Я слышу, как многие люди выбирают будущего соперника Топурии. Просто отдайте его мне»

Александр Волкановски хочет драться с Илией Топурией.

«Я слышу, как многие люди выбирают будущего соперника Топурии. Просто отдайте его мне. Думаю, что он хороший боец. Но больше обсуждать это не буду, чтобы людям был интересен этот бой.

Мне кажется, что это будет отличный поединок, который заинтересует многих, но не всех. Я хочу нового соперника, но мне нужно думать о Яире Родригесе. Сначала я разберусь с ним, потому что вижу в нем гораздо большую угрозу, чем в Топурии», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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