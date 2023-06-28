Александр Волкановски: «Я слышу, как многие люди выбирают будущего соперника Топурии. Просто отдайте его мне»

Теги UFC MMA Яир Родригес Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски хочет драться с Илией Топурией.

«Я слышу, как многие люди выбирают будущего соперника Топурии. Просто отдайте его мне. Думаю, что он хороший боец. Но больше обсуждать это не буду, чтобы людям был интересен этот бой.

Мне кажется, что это будет отличный поединок, который заинтересует многих, но не всех. Я хочу нового соперника, но мне нужно думать о Яире Родригесе. Сначала я разберусь с ним, потому что вижу в нем гораздо большую угрозу, чем в Топурии», – заявил действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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7 комментариев

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Melnikov1968
Волк Топурию даже не заметит.
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Владимир Виртуалкин
правильно, пока сдавать не начал, лучше сразу разобраться
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murdarah
Лучше действительно думай о Родригесе, Волк... Тот на пике физической формы, получив временный титул очень жаждет забрать настоящий. Ох и заруба будет!
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dadahandadahan3@gmail.com
волк 🐺 ещё чуть-чуть осталось)) потом увидеш настоящий соперника ( 🦅-2)💪
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Перстень Уэстбрука
Ответ Kanan Jarrus
махачев и волк буднично унизят оливейру и топурию соответственно, а потом реванш
в чем унижение?в спорте больших достижений не место унижению,только победы и поражения, не пиши глупости друг
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Люблю Марго Робби
Ответ murdarah
Лучше действительно думай о Родригесе, Волк... Тот на пике физической формы, получив временный титул очень жаждет забрать настоящий. Ох и заруба будет!
Не будет никакой зарубы, Волк его сожрёт и не подавится
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