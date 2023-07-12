Чейл Соннен: «Волкановски должен отказаться от пояса, если снова решит подняться в легкий вес»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен призвал Алекса Волкановски отказаться от пояса перед боем с Исламом Махачевым.

«Если Волкановски решит подняться в легкий вес, то он должен отказаться от пояса. Считаю, что это необходимо. Сделать это нужно по нескольким причинам.

Во-первых, дать возможность таким парням, как Илия Топурия, подраться за титул. Во-вторых, я считаю, что пояс помешал ему победить Ислама Махачева.

Поединок был очень близким, но Волкановски понимал, что в любом случае останется чемпионом. В такой ситуации сложно почувствовать давление, драйв.

Мне кажется, что он должен сжечь корабли. В прошлый раз он этого не сделал. Не стоит повторять эту ошибку», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

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3 комментария

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Maxim Bykadorov
Самый бестолковый мма-эксперт этот соннен, да и бойцом был тоже стремным
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z3yjyzh29x
Волкановски красавчик!
Без простоев успевает в 2- категориях биться. Оставлять пояс должны те, кто дерется 1 раз в год
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sanek maloi
Бислинг чел организации и педалирует ее бредни через него, смотрят на реакцию людей, гас понимает, что Волк не выгоден для них и двигает того же Джонса и не дай Боже мелкий в реванше ушатает Махачева на глазах у шейхов. Мелкий сейчас на пике и не отказывается от боёв хоть с кем, низависимо локаций, всегда готов. Это плохо для гаса, теперь решили пояса лить ни что))) с Оливейрой прокатило и пришлось лететь в Абу Даби на закланье шейхам, с Волком сложнее, Махачев может не вывести.)
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