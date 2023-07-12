Чейл Соннен: «Волкановски должен отказаться от пояса, если снова решит подняться в легкий вес»

Чейл Соннен призвал Алекса Волкановски отказаться от пояса перед боем с Исламом Махачевым.

«Если Волкановски решит подняться в легкий вес, то он должен отказаться от пояса. Считаю, что это необходимо. Сделать это нужно по нескольким причинам.

Во-первых, дать возможность таким парням, как , подраться за титул. Во-вторых, я считаю, что пояс помешал ему победить .

Поединок был очень близким, но Волкановски понимал, что в любом случае останется чемпионом. В такой ситуации сложно почувствовать давление, драйв.

Мне кажется, что он должен сжечь корабли. В прошлый раз он этого не сделал. Не стоит повторять эту ошибку», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

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