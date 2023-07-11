Илия Топурия: «У меня будет легкий бой с Волкановски. Он меня совсем не впечатлил»
Илия Топурия признался, что не впечатлен победой Александра Волкановски.
«Победа Волкановски? Ничего особенного. Он сделал то, что должен был. Алекс хорошо поработал: рубанул его, перевел вниз и избил. Но я совсем не был впечатлен. Это должно было произойти, мне никогда не нравился стиль Яира.
У меня будет легкий бой с Волкановски. Каждый раз, когда я поднимаюсь в рейтинге, новый поединок становится для меня более легким. Почему? Потому что проще действовать по плану против парней, которые более техничны, чем драться с непредсказуемыми соперниками.
Я был в первом ряду. Волкановски вышел и позвал меня к себе. Мы стояли лицом к лицу.
Я сказал ему, что готов. Он даже ниже меня. У него проблема. Я заслужил этот титульный бой, он это знает, и никто не сможет избежать этого», – заявил боец UFC Илия Топурия.
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