Илия Топурия: «У меня будет легкий бой с Волкановски. Он меня совсем не впечатлил»

Илия Топурия признался, что не впечатлен победой Александра Волкановски.

«Победа Волкановски? Ничего особенного. Он сделал то, что должен был. Алекс хорошо поработал: рубанул его, перевел вниз и избил. Но я совсем не был впечатлен. Это должно было произойти, мне никогда не нравился стиль Яира.

У меня будет легкий бой с Волкановски. Каждый раз, когда я поднимаюсь в рейтинге, новый поединок становится для меня более легким. Почему? Потому что проще действовать по плану против парней, которые более техничны, чем драться с непредсказуемыми соперниками.

Я был в первом ряду. Волкановски вышел и позвал меня к себе. Мы стояли лицом к лицу.

Я сказал ему, что готов. Он даже ниже меня. У него проблема. Я заслужил этот титульный бой, он это знает, и никто не сможет избежать этого», – заявил боец UFC Илия Топурия.

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